Мир 28 декабря 2022, 22:19 Зеленский озвучил цель Украины в конфликте с Россией Президент Украины Зеленский: цель Киева в конфликте с Россией — восстановление целостности Украина, Киев / freepik

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Главная цель Киева в конфликте с Россией — восстановление территориальной целостности Украины, заявил в обращении в Раде президент страны Владимир Зеленский. Украинский лидер также говорил о возвращении пленных и беженцев из-за границы, его процитировал Telegram-канал «Политика страны».

«Цель — восстановить территориальную целостность Украины», — заявил Зеленский.

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Восстановление Украины президент назвал крупнейшим экономическим проектом Европы, при этом приоритет будет отдан тем компаниям, которые были на Украине в период военных действий. Беженцев Зеленский планирует вернуть на Родину.

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Украинское правительство захотело провести к концу февраля мирный саммит. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его желательно организовать в ООН вместе с генсеком Антониу Гутерришем в качестве посредника.

Немецкие журналисты предположили, что «мирный саммит» нужен Украине для создания видимости дипломатии и получения определенной выгоды.