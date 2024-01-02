02 января 2024, 02:47
Зеленский озвучил планы ВСУ против России на 2024 год
Зеленский назвал битву за Крым центром конфликта с Россией в 2024 году
«Защита» востока Украины должна стать задачей номер один для ВСУ на 2024 год. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в интервью журналу The Economist.
По словам Зеленского, для Вооруженных сил Украины сейчас важно оборонять города на востоке и юге страны, чтобы они не достались России.
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«Задачей для ВСУ будет защита востока, оборона важных городов, востока и юга, Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Херсона, Николаева, и защита критической инфраструктуры страны», — отметил он.
При этом Зеленский не назвал временные рамки по возвращению уже утраченных Украиной территорий. Также он пояснил, что возвращение Донбасса и Крыма остаются приоритетной задачей Киева.
Ранее Владимир Зеленский рассказал, что запросил у Запада ракету Taurus, чтобы взорвать Крымский мост. По его мнению, Россия должна не забывать о том, что Крымский мост для ВСУ в первую очередь военный объект.
Владимир Зеленский
Крым
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