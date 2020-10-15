Зеленский озвучил пять главных вопросов для украинцев

На следующей неделе, 25 октября, на Украине состоятся местные выборы. Жителям страны предложат ответить на пять главных вопросов. Их по очереди озвучивает президент страны Владимир Зеленский в своем Instagram.

Пока Зеленский назвал всего две важные темы, по которым будут заданы вопросы. Первую он озвучил в среду. Украинцам предложат решить, нужно ли сажать пожизненно тех, кого признали виновными в коррупции в особо крупных размерах. А в четверг Зеленский поставил второй вопрос: нужна ли в Донбассе свободная экономическая зона.

Интернет-издание «Новое время» привело слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка, он озвучил остальные три вопроса. Так, украинцам придется решить, поддерживают ли они сокращение народных депутатов до 300 человек, стоит ли легализовать каннабис в медицинских целях. Пятый вопрос касается охраны суверенитета Украины и звучит так: «поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?»