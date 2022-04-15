Зеленский озвучил численность украинской группировки в Донбассе

Численность украинских войск в Донбассе составляет в данный момент 44 тысячи солдат. Об этом в беседе с изданием BBC заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Этот регион мы считает главным местом боев, который будет влиять на все последующие события», — заявил украинский лидер.

Также Зеленский призвал Запад активнее помогать Украине с поставками вооружений.

«Нужно делать поставки активнее. Нам нужно еще быстрее. Вся эта ситуация зависит от того, как быстро мы получим вооружение», — заявил он.

Президент считает переговорный процесс возможностью добиться мира на Украине.

«Мы должны говорить о конкретных вещах, о прагматических вещах, хоть никто и не хочет, потому что много эмоций, никто не хочет просто общаться», — заключил он.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина «начала войну» с Россией еще до начала спецоперации.