Зеленский ответил Путину на слова о едином народе

Украинцы и русские не являются единым народом, несмотря на общую историю. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, прокомментировав слова российского лидера Владимир Путина.

«Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», — сказал Зеленский. Его процитировал «Интерфакс —Украина».

Президент сказал, что если бы украинцы и россияне были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, использовали бы гривны, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг».

Путин во время прямой линии 30 июня ответил на вопрос о том, почему Россия не включила Украина в список недружественных стран. По его словам, украинцы и русские — это единый народ. Он отметил, что в данный момент недружественно РФ украинское руководство, а не люди.

Также во время прямой линии российский лидер заявил, что пока не видит смысла встречаться с Зеленским. Ведь украинское руководство полностью находится под контролем Запада.