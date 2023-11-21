Мир 21 ноября 2023, 11:37 Зеленский ответил на вопрос об убийстве Путина Зеленский ответил на вопрос об убийстве Путина словами о защите земли Keystone Press Agency / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский в очередном интервью ответил на вопрос об убийстве российского лидера Владимира Путина. Своими соображениями политик поделился в беседе с The Sun.

Вопрос, который поставили перед Зеленским, звучал следующим образом: воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность?

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Прямого ответа на него Зеленский не дал, пустившись в рассуждения о правах на защиту.

«Это война, и Украина имеет все права защищать нашу землю», — сказал он.

Высказался президент республики и о возможности переговоров с Россией. По его словам, Украина не будет стремиться заключить мир «любой ценой»

«Трудно ли на поле боя? Да. Но заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — указал Зеленский.

Помимо этого, политик признался, что западные партнеры, «обескураженные» отсутствием прогресса в боевых действиях, начинают сомневаться в возможностях ВСУ.

«Да, на нас могут оказывать давление, но наша позиция остается прежней», — добавил он, пояснив, что страна собирается сражаться «до конца».

Иными словами, продолжать боевые действия до последнего украинца, продолжая отправлять людей на убой, преследуя интересы США и Великобритании, как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.