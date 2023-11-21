Мир 21 ноября 2023, 07:23 Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Россией Зеленский отверг идею переговоров с Россией вопреки тяжелому положению ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский исключил вероятность проведения мирных переговоров с Россией. Об этом он заявил британской газете T he Sun.

По его словам, он понимает непростое положение украинских сил в зоне конфликта.

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«На поле сейчас тяжело? Да. Но садиться за стол переговоров или дружить с Россией? Нет», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Россия не стремится завершать конфликт, поэтому не получится говорить о заключении мирного договора любой ценой.

Севастопольский депутат Госдумы Дмитрий Белик также заявил, что конфликт с Украиной замораживать недопустимо. Парламентарий подчеркнул, что специальная операция завершится только в случае полного выполнения условий российской стороны.

Ранее Зеленский заявил, что желание военных заниматься политикой является для них большой ошибкой. По его мнению, тогда военные перестают уделять достаточно внимания своим прямым обязанностям.