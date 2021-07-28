Зеленский ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал обещанный ответ российскому коллеге Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев. Информация появилась в Telegram-канале украинского лидера.

Видеопоздравление украинский лидер записал ко Дню крещения Руси. В нем он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — ее родными детьми и наследниками. Зеленский отметил, что такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении.

«Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — заявил президент.

Зеленский также обратил внимание, что России не стоит претендовать на преемственность в отношении Киевской Руси, потому что двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. Также, по его словам, не нужно пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров.

В статье Владимир Путин назвал трагедией ухудшившиеся в последние годы отношения между Россией и Украиной. Ведь эти страны являются частями одного исторического и духовного пространства.