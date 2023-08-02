Мир 02 августа 2023, 13:42 Зеленский ответил на критику со стороны Польши Зеленский: политические амбиции не испортят отношения Украины и Польши

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Украинский президент Владимир Зеленский призвал не позволять политическим амбициям испортить отношения его страны и Польши. Об этом он сообщил на странице в Twitter.

«Польша вместе с нами стала настоящим щитом Европы — от моря до моря. Мы очень ценим историческую поддержку поляков. В этом щите не может появиться ни одной трещинки», — написал он.

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Зеленский подчеркнул, что эмоциям точно стоит остыть, а различные политические аспекты не должны испортить отношения между государствами.

Таким образом украинский президент ответил на критику со стороны канцелярии польских властей. Там заявляли, что Украина не проявляет никакой благодарности за всю оказанную ей поддержку. После этого польского посла в Киеве вызвали для дачи объяснений в украинский МИД, писал RT.

Бывший глава Министерства сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский также сообщал, что отношениям с Украиной вредит ситуация с поставками зерна, которые уничтожают местный рынок.