Зеленский ответил Коломойскому о сближении с Россией
В ответ на рассуждения бизнесмена Игоря Коломойского о пути Украины, Владимир Зеленский, напомнил, что именно он является главой украинского государства, сообщила «Газета.ru».
Речь идет об интервью бизнесмена американской газете The New York Times, в котором тот высказал мнение, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией, так как это необходимо для экономического выживания страны.
Зеленский заявил, что решения по геополитическому вектору Украины относительно сближения с Европой или Россией принимает народ. Также на это может влиять президент, но никак не Коломойский.