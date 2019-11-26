Зеленский ответил Коломойскому о сближении с Россией

Речь идет об интервью бизнесмена американской газете The New York Times, в котором тот высказал мнение, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией, так как это необходимо для экономического выживания страны.

Зеленский заявил, что решения по геополитическому вектору Украины относительно сближения с Европой или Россией принимает народ. Также на это может влиять президент, но никак не Коломойский.