Зеленский отверг участие США в «нормандском формате»

«Нормандский сговор — госизмена»: Украинцы «штурмуют» офис Зеленского Подробнее

Ранее он сам предлагал включить в «нормандский формат» по урегулированию в Донбассе президента США.

Нынешние участники «нормандской четверки» — Украина, Россия, Германия и Франция.

«Мы работаем в нормандском формате, собираемся работать — четыре страны. А потом посмотрим», — ответил Зеленский на вопрос о возможном участии в саммите представителей США.

Зеленский находится в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН. Там он встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба украинского президента.

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Разговор шел о подготовке к встрече лидеров стран «нормандской четверки». Меркель, согласно сообщению, заявила о поддержке Украины со стороны ФРГ, а также «отметила важность тщательной подготовки» этой встречи для «достижения эффективных результатов».

В феврале 2015 года «нормандская четверка» утвердила вторые Минские соглашения об урегулировании в Донбассе. Согласно документу, самопровозглашенные ДНР и ЛНР оставались в составе Украины, однако должны были получить широкую автономию. Также прописывался механизм прекращения боевых действий и отвода орудий от линии соприкосновения. С того времени интенсивность обстрелов в регионе значительно снизилась, однако мир в Донбассе так и не наступил.