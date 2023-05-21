Мир 21 мая 2023, 04:30 Зеленский отсутствовал на возложении цветов в Парке мира в Хиросиме YouTube

Читать 360tv в

Лидеры стран — партнеров G7 возложили цветы к мемориалу памяти жертв бомбардировок Хиросимы в Парке мира. Президент Украины Владимир Зеленский отсутствовал на мероприятии. Об это написало РИА «Новости».

В Японию украинский глава прилетел накануне. Запланировано участие Зеленского в сессии лидеров G7 по Украине, которая пройдет в воскресенье. Также президент Украины примет участие в сессии партнеров и лидеров.

Реклама

В 2023 году в G7 председательствует Япония, саммит проходит в Хиросиме 19–21 мая. Помимо основных участников на него пригласили Индию, Австралию, Бразилию, Южную Корею и Вьетнам. Также приглашение получили руководители организаций — ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации и Всемирного банка.

На саммит в Японию Зеленский прилетел на правительственном самолете Франции. Президент заявил, что примет участие в важных встречах с друзьями и партнерами Украины, обсудит безопасность и усиление сотрудничества.