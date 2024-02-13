Мир 13 февраля 2024, 02:08 Зеленский отправится Европу за военной помощью Bloomberg: Зеленский отправится в Германию и Францию за военной помощью Flickr

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует турне по Западной Европе с целью лоббирования помощи для ВСУ. Поездка состоится в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 16 февраля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Зеленский, вероятно, посетит Париж и Берлин», — сказано в материале.

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При этом агентство отметило, что планы еще не подтверждены, а представители правительств Франции и ФРГ отказались от комментариев. Офис Зеленского также не прокомментировал график поездок главы государства из соображений безопасности.

Источник агентства сообщил, что Зеленский, вероятно, будет настаивать на переговорах о гарантиях безопасности, а также приводить доводы в пользу более быстрой военной помощи для украинской армии. До этого украинский лидер и его военное руководство обвинили в провале прошлогоднего контрнаступления задержки в поставках западной военной техники.

Россия от участия в Мюнхенской конференции отказалась.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила поддержку Зеленского со стороны немецких властей тем, что в руководстве ФРГ есть потомки нацистов.