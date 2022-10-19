Зеленский отправил в отставку оскандалившегося посла в Казахстане | 360°

Мир 19 октября 2022, 06:39 Зеленский отправил в отставку оскандалившегося посла в Казахстане Президент Украины Зеленский после скандала уволил бывшего посла в Казахстане Врублевского РИА «Новости»

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Петр Врублевский официально перестал быть послом Украины в Казахстане. После скандального высказывания о русских президент Владимир Зеленский отправил его в отставку. Подписанный им указ опубликовали на сайте офиса главы государства.

«Освободить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан», — поручил Владимир Зеленский.

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Нового посла он еще не назначил.

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Скандал разразился после того, как в августе в интернет попало видео с участием Петра Врублевского. Он заявил, что киевский режим старается уничтожить как можно больше русских. По требованию российской стороны посла пригласили в МИД Казахстана и выразили протест. Он извинился за свое высказывание. В министерстве заявили, что Петр Врублевский покинет страну, но въезд ему не запретят.

В начале октября посла Казахстана Ермека Кошербаева вызвали в МИД России, чтобы обсудить эту ситуацию. На тот момент посол Украины так и не уехал. В Астане он продолжил появляться на мероприятиях в качестве руководителя дипмиссии.