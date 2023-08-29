Мир 29 августа 2023, 17:36 Зеленский отправил в отставку начальника СБУ Закарпатской области Президент Украины Зеленский снял с поста начальника СБУ Закарпатья Борзилова СБУ

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Начальник управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области Евгений Борзилов лишился своего поста. Указ об его увольнении подписал президент страны Владимир Зеленский. Документ опубликовали на официальном сайте главы государства.

«Уволить Борзилова Евгения Викторовича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области», — указали в документе.

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По данным украинских СМИ, Евгений Борзилов занял пост главы управления СБУ Закарпатской области в июле 2022 года. Фактически он поменялся местами со своим предшественником Иваном Рудницким, который возглавил Полтавское управление ведомства.

При этом еще на своем прошлом посту сотрудники жаловались на коррупцию Борзилова, а также на его злоупотребление алкоголем.

По данным издания Vesti.ua, силовики направили письмо на имя Зеленского, в котором сообщили, что Борзилов несколько раз попадался пьяным за рулем. Решением Печерского суда Киева его приговорили к административному наказанию. Но вместо этого он получил новую должность.

Также они отметили, что бывший начальник держал собственный благотворительный фонд, деньги из которого использовал в собственных целях.