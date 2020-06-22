Зеленский отправил в отставку командующего ВМС из-за «пропавших унитазов»

Отмечается, что поводом для отставки стало интервью адмирала каналу украинского ТВ, в котором он обвинил Россию в пропаже унитазов с катеров, которые вернули Киеву после провокации в Керченском проливе.

По словам инсайдеров из офиса президента Украины, Зеленский «озверел не только от мелочных слов Воронченко про унитазы, но после того, как стало известно, что их не было на кораблях еще до выхода в море». Позднее моряки это сами подтвердили.