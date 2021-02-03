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    03 февраля 2021, 21:02

    Зеленский отправил инспекцию в Донбасс для проверки ВСУ

    Дарья Бунякова

    Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить состояние вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. После этого началась инспекционная работа в Донецкой и Луганской областях, сообщила пресс-служба лидера страны.
    Зеленский отправил инспекцию в Донбасс для проверки ВСУ

    «Офис главы государства 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в Операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей», — сказано в сообщении.

    В пресс-службе подчеркнули, что проверку начали после поручения Зеленского. Во время инспекции предстоит оценить готовность военных к выполнению задач по назначению. Кроме того, будет проверена эффективность мер по всестороннему обеспечению военных, которые принимают Минобороны и ВСУ.

    «Проверка направлена на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности сил и средств к выполнению задач», — добавили в офисе президента.

    К инспектированию привлекли сотрудников офиса Зеленского, Минобороны, ВСУ, а также представителей Совета национальной безопасности и обороны Украины. После завершения проверки Зеленскому должны будут предоставить доклад.