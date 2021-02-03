Зеленский отправил инспекцию в Донбасс для проверки ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить состояние вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. После этого началась инспекционная работа в Донецкой и Луганской областях, сообщила пресс-служба лидера страны.

«Офис главы государства 2 февраля начал инспекционную проверку состояния готовности к выполнению задач органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, выполняющих задачи в Операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей», — сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что проверку начали после поручения Зеленского. Во время инспекции предстоит оценить готовность военных к выполнению задач по назначению. Кроме того, будет проверена эффективность мер по всестороннему обеспечению военных, которые принимают Минобороны и ВСУ.

«Проверка направлена на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности сил и средств к выполнению задач», — добавили в офисе президента.

К инспектированию привлекли сотрудников офиса Зеленского, Минобороны, ВСУ, а также представителей Совета национальной безопасности и обороны Украины. После завершения проверки Зеленскому должны будут предоставить доклад.