Мир 19 февраля 2024, 07:25 Зеленский отменил выступление на конференции по Украине в Японии Официальный сайт президента Украины

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Видеопослание президента Украины Владимира Зеленского не показали на открывшейся в Токио конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины. Трансляцию мероприятия провела японская организация по развитию внешней торговли (JETRO) на своем Youtube-канале.

По словам организаторов конференции, видеопослание отменили «по причинам с украинской стороны».

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«Планировалось показать видеопослание президента Зеленского, однако в связи с причинами с украинской стороны видеопослание было отменено», — указали они.

На конференции с речью выступили премьер-министр Японии Фумио Кисида, а также его украинский коллега Денис Шмыгаль. Участниками мероприятия стали около 300 представителей бизнеса от обоих государств.

Ранее украинский лидер выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению авторов немецкого издания Der Spiegel, Зеленский с помощью своей речи попытался убедить Запад в том, что Украине удастся выстоять в конфликте с Россией.