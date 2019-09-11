Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность

На сайте Верховной рады сказано, что проект закона «возвращен с подписью от президента». Отмечается, что он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Зеленский: у депутатов Рады сохранится политический иммунитет Подробнее

Третьего сентября состоялось заседание Верховной рады, во время которого 373 парламентария проголосовали за изменения в конституции страны. Для того, чтобы принять закон о депутатской неприкосновенности, было достаточно поддержки 300 членов парламента.

Владимир Зеленский пояснил, что этот законопроект не лишит депутатов иммунитета за публичные выступления, голосования и политические решения. Он предполагает лишь возможность привлечения их к уголовной ответственности.

Члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили ранее, что собираются оспаривать принятие этого закона в Конституционном суде. Депутат Василий Нимченко пояснил, что подписанный Зеленским документ не может начать действовать из-за нарушений, которые якобы были совершены во время его принятия.