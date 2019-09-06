Зеленский отклонил петицию о легализации оружия

Украинскому лидеру направили петицию, в которой попросили легализовать оружие. Документ подписали 25 тысяч граждан. Однако глава украинского государства отказался поддерживать инициативу. Он, напротив, считает необходимым усовершенствовать правовую политику и установить мир в обществе.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на большое количество оружия, которое незаконно используют в Донбассе.

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«Легализация оборота в государстве оружия представляется преждевременной, а поэтому не может быть поддержана», — подытожил Зеленский.

Тем не менее президент пообещал передать петицию на рассмотрение комиссии по вопросам правовой реформы, отметил сайт RT.