Зеленский отказался считать Украину обслуживающим персоналом США

Украина не обслуживает интересы США. При этом она хочет и дальше укреплять отношения с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Вице-президент США согласился обнародовать стенограммы своих разговоров с Зеленским Подробнее

«При всем уважении к США, мы — не обслуживающий персонал политики США. Мы независимая страна. Но мы хотим не терять отношения, а укреплять их. Я думаю, что наша независимость в вашем вопросе [о выборах] только укрепит наши отношения», — сказал Зеленский на своей первой в качестве президента Украины пресс-конференции.

По его словам, Киев не выбирает ту или другую сторону в «этом вопросе». Ведь у украинских властей на это нет никаких законодательных прав.

Последние недели мир обсуждает переговоры Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. После их телефонной беседы в июле 2019 года СМИ стали писать о том, что Трамп выставил своему коллеге условие: Зеленский должен помочь ему в деле Байдена, а президент США будет своевременно оказывать финансовую помощь Украине.

Позже появилась стенограмма этой беседы. В ней речь действительно зашла о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и о связи его сына Хантера с коррупционным скандалом на Украине. Однако тема финансовой помощи затронута не была.