11 ноября 2022, 21:50
Зеленский отказался пускать журналистов в Херсон под предлогом «разминирования»
Президент Зеленский: Украина не будет пускать журналистов в Херсон из-за разминирования
Власти Украины пока не будут допускать присутствие журналистов в Херсоне из-за разминирования. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.
«Сейчас, когда разминирование еще даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон», — сказал он.
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Украинский лидер акцентировал на том, что в первую очередь нужно разминировать базовые коммуникации и проверить основные объекты Херсона.
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что город Херсон теперь контролируют украинские военные. Также сообщалось, что после отвода российских войск в городе остаются примерно 100 тысяч мирных жителей.
Министерство обороны России приняло решение вывести военные подразделения с правого берега Днепра. Командующий объединенной группировкой в зоне специальной операции Сергей Суровикин предложил организовать линию обороны на левом берегу реки, его поддержал министр обороны Сергей Шойгу.
Владимир Зеленский
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Ситуация в Херсоне
Херсон
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