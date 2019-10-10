Зеленский отказался публиковать разговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона высказался против того, чтобы записи его переговоров с мировыми лидерами стали достоянием общественности. Особенный акцент он сделал на разговорах с Путиным. По его словам, публикация звонков российскому президенту не принесет ничего хорошего.

По мнению Зеленского, если разговоры с Путиным будут опубликованы, то встречи с российским президентом автоматически прекратятся.

«Есть желание получить такой результат? И не получить больше возможности вернуть наших пленных, которых очень много на территории ДНР и ЛНР, России и Крыма», — подчеркнул Зеленский. Текстовую трансляцию пресс-марафона ведет украинский сайт «Лига».

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По словам Зеленского, его разговоры с президентом России Владимиром Путиным привели к реальному результату: возвращению на Украину людей, которых до того Россия удерживала на своей территории. Это сложный, но реальный результат, отметил Зеленский.

Кроме того, подчеркнул украинский президент, он как глава государства не обязан всем и каждому показывать свои переговоры с главами стран.

«Я не должен показывать всем свои разговоры с тем или иным лидером», — усмехнулся Зеленский.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил между тем, что не против, чтобы стенограммы его телефонных разговоров с Зеленским были обнародованы. Контакты аппарата вице-президента с украинской стороной сводились к двум главным темам: поддержка Украины Европой и коррупция, объяснил Пенс.