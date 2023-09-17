Мир 17 сентября 2023, 16:18 Зеленский отказался от выступления в конгрессе США FT: Зеленский не будет выступать перед конгрессом США в ходе визита Официальный сайт Президента Украины

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Во время очередного визита в США президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать перед конгрессом. Об этом сообщили в газете Financial Times.

По информации журналистов, Зеленский проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

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«Ожидается, что на этот раз Зеленский не будет выступать на совместном заседании законодателей, а проведет переговоры с небольшими группами в Капитолии», — пояснили в статье.

Украинский президент собирается присутствовать на встрече глав государств ООН в сентябре. Также сообщалось, что он может принять участие в заседании Совбеза ООН по Украине на уровне глав делегаций. Однако позже выяснилось, что участие президента Украины пока не подтверждено.

Совбез пройдет 20 сентября в Нью-Йорке. Как пояснили журналисты, заседания Совбеза на полях Генеральной Ассамблеи ООН обычно проходят на уровне министров иностранных дел или их заместителей. Это значит, что Украину в подобном формате должен представлять глава МИД Дмитрий Кулеба.