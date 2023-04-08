Мир 08 апреля 2023, 15:48 Зеленский отказался извиняться в Польше за преступления Украины Mysl Polska: Зеленский не стал извиняться за преступления Украины во время визита в Польшу Flickr

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Украинский президент Владимир Зеленский отказался извиняться за преступления Украины во время поездки в Польшу. Поэтому визит главы киевского режима не несет позитивной динамики в двусторонних отношениях, заявил обозреватель Пшемыслава Пяста в материале для портала Mysl Polska.

«Достаточно почитать полные восторга эмфазы по поводу „исторического визита“ Зеленского. О его великом историческом послании», — отметил он.

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Также журналист припомнил «пропольский» жест Зеленского, когда тот произнес несколько слов на польском языке. Пяста признался, что при прослушивании таких излияний его сначала прорывает на смех, а затем «охватывают жалость и тревога».

Журналист призвал главу киевского режима извиниться за обстрелы территории Польши украинскими ракетами. Речь идет о попадании снарядов в Пшеводуве, где погибли несколько человек. Пяста также напомнил, что Зеленский не стал извиняться за Волынскую резню.

Президент Украины приехал в Польшу с женой Еленой 5 апреля. Зеленский встретился с польским коллегой и премьер-министром страны Матеушем Моравецким.