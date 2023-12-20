Мир 20 декабря 2023, 07:12 «Судить по шагам людей, а не только по словам». Зеленский отказался верить обещаниям Шольца Президент Зеленский: помощь ФРГ можно оценить по поступкам, а не по словам РИА «Новости»

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Германия помогла Украине и заняла второе место по объему поставок. Однако исполнит ли канцлер Олаф Шольц свое обещание поддерживать страну до последнего, покажет время. Президент Владимир Зеленский заявил об этом на итоговой пресс-конференции, сообщило РИА «Новости».

Корреспондент Der Spiegel спросил украинского лидера, поверил ли он обещаниям ФРГ поддерживать Украину до конца. Владимир Зеленский ответил, что Германия уже оказала большой объем помощи, заняла второе место по финансовой и военной поддержке. Однако окончательную оценку можно дать только по прошествии времени.

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«Я хочу поблагодарить только немецкое общество и его за то, что вы это сделали. Что такое до конца просто? Посмотрим, будем судить по шагам людей, а не только по словам», — сказал он.

Германия занялась обучением украинских офицеров, передала танки Leopard, снаряды, беспилотники, радар TRML-4D и другие виды вооружений. В 2024 году страна отправит на Украину почти 200 тысяч артиллерийских боеприпасов.