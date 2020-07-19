Зеленский отдохнет на «даче Хрущева» и без жены

«Бирючий входит в очень интересный отечественный Азово-Сивашский заповедник, который принадлежит не министерству экологии, а Государственному управлению делами (знаменитая Дуся, которую он более года назад обещал ликвидировать, как и кортежи и многочисленные резиденции)», — написал Черновол.

Зеленский будет отдыхать без своей супруги Елены.

К приезду украинского лидера дом отремонтировали, так как в нем давно никто не жил.

Об отпуске президента на острове Бирючий ранее говорил и журналист Владимир Кацман в эфире телеканала NewsOne. По его словам, Зеленский проведет там 10 дней.

Госрезиденцию на Бирючем организовали во времена первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Однако советский лидер приехал на остров только один раз.

Зеленский находится в сильном психологическом перенапряжении и на грани нервного срыва. К такому выводу ранее пришел аналитик Руслан Бортник после общения с депутатами партии «Слуга народа». Президент может в любой момент уйти в отставку.

Оппозиция потребовала отставки Зеленского за развал экономики. Также она требует, чтобы президент увел свою команду с руководящих постов, пока они «окончательно не опустошили Украину».