Зеленский отдал свое место на Всемирном форуме памяти Холокоста

О своей идее Зеленский рассказал на личной странице в Facebook.

Украинский президент пояснил, что принял такое решение, когда узнал об ограниченном количестве мест на форуме. Его примеру последовала делегация Незалежной.

«Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — уточнил Зеленский.

По его словам, «это никак не отменяет памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины».

Израильская пресса заметила, что некоторые министры Израиля тоже уступили свои места.

Ранее Владимира Зеленского лишили права выступать на форуме в память холокоста.