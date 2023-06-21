Мир 21 июня 2023, 15:20 Зеленский остался недоволен темпами контрнаступления ВСУ Зеленский: контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем хотелось бы Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что неудовлетворен темпами контрнаступления ВСУ. Он заявил об этом в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

По словам Зеленского, украинская армия продвигается «медленнее, чем хотелось бы». При этом президент Украины отметил, что ВСУ будут продвигаться на поле боя так, как считают нужным, несмотря на попытки давления.

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«Некоторые люди думают, что это голливудское кино, и ожидают результатов прямо сейчас. Это не оно», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер добавил, что как бы далеко не зашло контрнаступление, переговоров с российской стороной не будет. Украина, по его словам, не хочет идти на заморозку конфликта, поскольку это означает бесперспективное развитие для страны, подытожил Зеленский.

«Царьград» писал со ссылкой на инсайдерский Telegram-канал «Резидент», что на ставке у президента Украины обсуждали оборонительную тактику российских военнослужащих. Там назвали профессиональными действия российской армии.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон признал неудачным контрнаступление ВСУ. По его словам, украинская армия потеряла тысячи военнослужащих.