Зеленский осмотрел корабли и потребовал вернуть унитазы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в порт Очаков, чтобы осмотреть возвращенные Россией корабли ВМС Украины буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь».

Появилось видео прибытия переданных Россией кораблей на Украину Подробнее

Пресс-служба президента сообщила «Интерфакс–Украина», что Зеленский прилетел в Очаков с опозданием из-за отказа двигателя самолета.

«Президент прибыл в Очаков осмотреть вернувшиеся корабли. В военном порту находятся также 17 освобожденных в начале сентября моряков, которые ранее служили на этих судах», — сообщили в пресс-службе президента.

Зеленский был с сопровождающими лицами в станице Луганской, где присутствовал на открытии моста через Северский Двинец.

Украинская служба информации (УСИ) сообщила, что главу государства сопровождали послы Германии и Франции, а также спецпредставитель ОБСЕ на Минских переговорах Мартин Сайдик. Но они были вынуждены пересесть на другой борт.

Зеленский заметил, что на вернувшихся кораблях не хватает оборудования.

«Я увидел состояние. Будет расследование и мы обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули наше оборудование», — заявил он.