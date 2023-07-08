Мир 08 июля 2023, 12:59 Зеленский опубликовал кадры поездки на остров Змеиный Зеленский высадился на остров Змеиный через год после вывода с него российских войск Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Видео поездки он опубликовал в своем Telegram-канале.

Поездка состоялась спустя год после вывода оттуда российских войск, на 500-й день специальной военной операции.

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На кадрах видно, как Зеленский подходит к острову на скоростной моторной лодке. Украинского лидера сопровождали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и несколько автоматчиков. Зеленский и Ермак высадились, предварительно надев бронежилеты.

Российские бойцы взяли остров под контроль в конце февраля 2022 года, а 30 июня в Минобороны сообщили о выводе войск. В министерстве пояснили, что это был жест доброй воли, который продемонстрировал, что Россия не препятствует усилиям ООН по организации вывоза зерна.

В июле 2022 года ВСУ попытались ночью доставить флаг на Змеиный ради фото. Российский военный самолет немедленно нанес удар высокоточными ракетами по острову.