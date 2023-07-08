08 июля 2023, 12:59
Зеленский опубликовал кадры поездки на остров Змеиный
Зеленский высадился на остров Змеиный через год после вывода с него российских войск
Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Видео поездки он опубликовал в своем Telegram-канале.
Поездка состоялась спустя год после вывода оттуда российских войск, на 500-й день специальной военной операции.
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На кадрах видно, как Зеленский подходит к острову на скоростной моторной лодке. Украинского лидера сопровождали глава офиса президента Украины Андрей Ермак и несколько автоматчиков. Зеленский и Ермак высадились, предварительно надев бронежилеты.
Российские бойцы взяли остров под контроль в конце февраля 2022 года, а 30 июня в Минобороны сообщили о выводе войск. В министерстве пояснили, что это был жест доброй воли, который продемонстрировал, что Россия не препятствует усилиям ООН по организации вывоза зерна.
В июле 2022 года ВСУ попытались ночью доставить флаг на Змеиный ради фото. Российский военный самолет немедленно нанес удар высокоточными ракетами по острову.
Владимир Зеленский
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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