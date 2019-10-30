Зеленский определил этапы для достижения мира в Донбассе. Эксперт посчитал их недостаточными

По мнению Зеленского, мир в Донбассе можно достичь, прекратив огонь, примирив людей и реинтегрировав неподконтрольные украинской столице территории.

«Зеленский ставит телегу впереди лошади. Для того, чтобы реинтегрировать Донбасс в состав Украины на приемлемых для всех условиях, нужно сначала выполнить Минские соглашения. Это значит, в том числе, принять все необходимые законы, отвести войска и прекратить огонь. А чтобы облегчить Киеву выполнение Минских соглашений, принята формула Штайнмайера, которую нужно инкорпорировать в украинское законодательство. Эта повестка и эта последовательность шагов Зеленскому прекрасно известны. Но эти шаги не предпринимаются, а его общефилософские высказывания на эту тему призваны только отвлечь внимание, что называется, создать хайп. Вот он высказался, все это комментируют, а слова на самом деле совершенно пустые, в них нет никакого содержания», — заявил директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков.

По его мнению, у Зеленского есть достаточный ресурс для выполнения украинской стороной всех шагов для достижения мира в Донбассе, но он его не использует.

Казаков считает, что «нужно не говорить, а делать».

«Он не совершает единственно возможного шага: при его уровне поддержки на Украине он не обращается к своим избирателям. Он разговаривает с кем угодно, включая ультранациков, но не обращается к избирателю. А его избиратель — это единственная сила, на которую он может опереться», — отметил эксперт.