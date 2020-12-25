Зеленский описал сценарий возможной войны с Россией

«Мы никуда не уйдем, все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — заявил Зеленский.

Он добавил, что против войны с Россией и даже не хочет об этом думать, пишет Ura.ru. В этом же интервью Зеленский отметил, что Украина не может просто так выйти из Минских договоренностей, потому что в этом случае Евросоюз просто отменит антироссийские санкции.

По словам Зеленского, он может позвонить президенту России Владимиру Путину и тот ему ответит. Глава Украины не делает этого, потому что нет предмета для разговора.