Зеленский описал переговоры с Россией как «очень сложные»

Переговоры Украины с российской стороной по урегулированию ситуации продвигаются очень сложно. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в эфире телеканала NBC.

Украинский лидер отметил, что любой вооруженный конфликт «можно прекратить за столом переговоров».

Он добавил, что сейчас Украина и Россия переживают «наиболее сложный период в отношениях». «Я даже не могу сказать, что у нас на данный момент есть какие-то отношения», — пояснил Зеленский.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что российская и украинская переговорная группы начали выход «на какой-то компромисс» по обострившейся ситуации.

О том, что российская и украинская делегации пришли к конкретным формулировкам, которые можно согласовать, также сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что представители Киева выступили с рядом реалистичных предложений, среди которых нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности.

Переговоры России и Украины после трех очных встреч пришли в онлайн-формат и стали ежедневными. Как говорил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, условия не поменялись: Москва требует независимого и нейтрального статуса Украины.