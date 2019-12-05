Зеленский оказался на обложке Time

Номер с лицом украинского лидера на обложке выйдет 16 декабря. Ему посвящена заглавная статья номера — «Человек посередине». Материал посвящен трудностям в отношениях Украины и России, а также роли Зеленского в деле об импичменте американского президента Дональда Трампа.

Анонс статьи гласит, что президент Украины «оказался между Путиным и Трампом».