Зеленский ограничил круг лиц, которые могут делать заявления о внешней политике Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ограничивающий круг лиц, которые могут выступать с официальными заявлениями о внешней политике государства. Об этом сообщил RT.

«Русская планета» уточнила, что в круг этих лиц вошли сам президент, премьер-министр и глава внешнеполитического ведомства. Кроме того, указ предполагает, что все госорганы при совершении международных отношений обязаны согласовывать свою позицию с Министерством иностранных дел.