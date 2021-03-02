Зеленский оголился по пояс ради прививки от коронавируса

Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса. Ему ввели препарат Covishield, который создали специалисты англо-шведской компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Вакцину, которую вкололи украинскому лидеру, сделали в Индии.

«Сделал прививку от COVID-19. Сделал это на передовой (в Донбассе — прим. ред.) с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Это тот же [препарат] Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, который получили миллионы людей в мире, и который первым поставили на Украину. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», — написал украинский президент в Twitter.

В комментариях его назвали эксгибиционистом за то, что он разделся до пояса, хотя для прививки достаточно было засучить рукав. К комментарию приложили фото вакцинации президента США Джо Байдена, который не снимал одежду во время укола.

В начале февраля украинское правительство запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса.