Зеленский одобрил принудительное отчуждение земли у жителей около границы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении земли и недвижимости в 50 метрах от государственной границы. Ранее такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Собственность в пределах 50 метрах от госграницы будет передаваться Государственной пограничной службе Украины. Данную меру будут принимать только в случае отсутствия согласия со стороны владельца по выкупу имущества. Об этом сообщил ТАСС.

В указе говорится, что правительство Украины и местные власти в течение шести месяцев проведут инвентаризацию земельных участков у границы, определят их владельцев, целевое назначение и формы собственности.

Также должна быть подготовлена программа обустройства госграниц, на это в бюджете заложат необходимые средства.

Ранее Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьковщина, заявила о начале «расправы с Украиной». С 1 июля, по ее словам, в силу вступил закон, который отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в стране.