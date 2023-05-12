Мир 12 мая 2023, 19:05 Зеленский одобрил пять новых пакетов санкций Президент Украины Зеленский объявил об утверждении пяти новых пакетов санкций Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что утвердил пять новых пакетов санкций. Видеокомментарий политика появился в его Telegram-канале.

«Утверждены пять санкционных пакетов», — сказал Зеленский.

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По его словам, ограничения готовили в течение последних недель в Совете национальной безопасности и обороны. Участие в работе над пакетами санкций принимали кабинет министров, спецслужбы, а также офис президента Украины.

Ранее Зеленский ввел санкции на 50 лет против лиц, которые связаны с предприятием бизнесмена Рината Ахметов «Запорожсталь». Ограничительные меры наложили на 13 физических и 28 юридических лиц.

Другие санкции, введенные президентом Украины на 10 лет, затронули 32 физических лица и 293 российских и белорусских компании. Попавшие под эти ограничения имеют отношение к военно-промышленному комплексу.