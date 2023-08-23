Мир 23 августа 2023, 02:32 Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления — экс-аналитик ЦРУ Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский раскритиковал Залужного и обвинил в провале YouTube

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и обвинил его в провале контрнаступления. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Хотя Залужный все еще управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении», — заявил бывший аналитик американской разведки.

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О неудачах ВСУ в контрнаступлении говорит решение генштаба Украины запретить западным журналистам въезжать на линию боевого соприкосновения, чтобы пресса не могла зафиксировать бедственное положение украинской армии на передовой.

Итальянский генерал Марко Бертолини заявил, что на военном уровне победа Украины немыслима. Военный призвал сесть за стол переговоров, об этом написали «Известия».