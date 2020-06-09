Зеленский обвинил в сепаратизме нелояльных власти мэров

Такой оценкой он поделился, отвечая на вопрос журналиста о том, ожидает ли он конфликта на уровне местной власти.

«Думаю, не все. Они настроены не против нас — и это не пафос — а прежде всего против Украины. Вчера у меня был разговор с Леонидом Макаровичем Кравчуком… Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией», — заявил Зеленский.

Также президент Украины заявил, что забрал бы у градоначальников возможность распределять средства на строительство и ремонт дорог. Он перевел бы эту обязанность в полномочия центральной власти.

Ранее Ростислав Ищенко, украинский политолог и публицист, поделился своим мнением о правительстве Украины. По его словам, конфликт между властями разных уровней в стране возникает по вине Киева.