    09 июня 2020, 20:41

    Зеленский обвинил в сепаратизме нелояльных власти мэров

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Зеленский, президент Украины, раскритиковал нелояльных центральной власти мэров. По его словам, они настроены против страны, так как выступают против него. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Такой оценкой он поделился, отвечая на вопрос журналиста о том, ожидает ли он конфликта на уровне местной власти.

    «Думаю, не все. Они настроены не против нас — и это не пафос — а прежде всего против Украины. Вчера у меня был разговор с Леонидом Макаровичем Кравчуком… Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией», — заявил Зеленский.

    Также президент Украины заявил, что забрал бы у градоначальников возможность распределять средства на строительство и ремонт дорог. Он перевел бы эту обязанность в полномочия центральной власти.

    Ранее Ростислав Ищенко, украинский политолог и публицист, поделился своим мнением о правительстве Украины. По его словам, конфликт между властями разных уровней в стране возникает по вине Киева.