Мир 02 января 2024, 05:15 Зеленский обвинил Россию в нежелании переговоров Зеленский: Россия не делает серьезных шагов в сторону мирных переговоров РИА «Новости»

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Россия не делает фундаментальных шагов в сторону мирных переговоров. Таким мнением президент Украины Владимир Зеленский поделился в интервью британскому изданию The Economist.

«Если Россия посылает сигналы о желании заморозить конфликт, как сообщают некоторые западные СМИ, то это не потому, что она хочет мира, а из-за недостатка ракет, боеприпасов или подготовленных войск. Им нужна эта пауза на восстановление сил», — отметил Зеленский.

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По его словам, Россия участила атаки, но готовности к переговорам для решения украинского конфликта не демонстрирует.

На Украине все чаще поднимают тему переговоров с Россией. Там даже обсуждают, что президент РФ Владимир Путин был готов к этому с самого начала — даже после старта специальной военной операции (СВО), когда российские войска только начали действовать.

Ранее Путин заявил о желании завершить конфликт как можно быстрее, потому что воевать бесконечно никто не хочет. Однако Россия не сдаст свои позиции и закончит все только на своих условиях, привело издание RT слова российского лидера.