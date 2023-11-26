Мир 26 ноября 2023, 07:13 Зеленский обвинил польских перевозчиков в создании проблем на границе Украины Зеленский заявил о сложностях на границе из-за польской блокады РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за политических шагов Польше его стране приходится сталкиваться с дополнительными трудностями. Его слова привело агентство УНИАН.

По его словам, Польше необходимо дать больше времени для решения ситуации.

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«На границе у нас есть трудности. Считаю, прежде всего, из-за политических шагов соседнего государства. Нам необходимо следовать четкому плану и проводить взвешенную политику», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что киевский режим уже работает в этом направлении.

«Из-за каких-то новых вопросов перед Украиной встал новый вызов на границах. Надеюсь, что Польша сможет разрешить эту ситуацию», — добавил он.

С начала ноября польские перевозчики начали блокировать автомобильные КПП на границе с Украиной. Недовольство поляков связано с тем, что из-за демпинга со стороны украинских коллег они начали терять работу.