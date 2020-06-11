Зеленский обвинил бывшее правительство Украины в «реформах ради лайков»

По словам украинского президента, министры заигрывали перед аудиторией в Facebook и волновались за количество лайков. В связи с этим Зеленский запретил им пользоваться на службе соцсетями и сказал Гончаруку, что «нужно работать», а не играть в «пионерлагерь».

Некоторые министры восприняли запрет с пониманием, другие осуществляли реформы ради позитивных откликов в Facebook. Глава государства напомнил, что доверие украинцев к Гончаруку было подорвано после скандала с аудиозаписями совещаний, на которых премьер-министр критиковал познания президента в экономических вопросах.

«Поэтому я ему честно сказал: „Леша, я считаю, что ты не можешь быть премьер-министром. Я считаю, что ты не стал командой с людьми, с депутатами, со всеми министрами“», — заключил Зеленский.

Ранее президент Украины не стал отвечать на вопрос, считает ли он героем националиста Степана Бандеру.

«У меня не может быть отношения к таким людям, к таким событиям в такие времена, о которых мы с вами читаем, но мы там не жили», — признался политик.