Зеленский обсудит с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе

На этой неделе состоятся переговоры лидера Незалежной Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудят ситуацию в Донбассе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, переговоры в трехстороннем формате должны были пройти раньше, но их пришлось перенести из-за несогласованности в графиках европейских лидеров.

«Русская планета» напомнила, что 30 марта состоялись переговоры Меркель и Макрона с российским президентом Владимиром Путиным в формате видеоконференции.