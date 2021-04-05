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    05 апреля 2021, 15:38

    Зеленский обсудит с Макроном и Меркель ситуацию в Донбассе

    Артур Блянихов

    На этой неделе состоятся переговоры лидера Незалежной Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств обсудят ситуацию в Донбассе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

    По данным издания, переговоры в трехстороннем формате должны были пройти раньше, но их пришлось перенести из-за несогласованности в графиках европейских лидеров.

    «Русская планета» напомнила, что 30 марта состоялись переговоры Меркель и Макрона с российским президентом Владимиром Путиным в формате видеоконференции.