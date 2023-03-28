28 марта 2023, 18:26
Зеленский обсудил усиление границы с Россией
Зеленский провел совещание в Сумах по усилению российско-украинской границы
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, посвященное вопросам усиления охраны российско-украинской границы и строительству войсковых сооружений. Информацию об этом опубликовали на сайте украинского лидера.
«В Сумах под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось координационное совещание <…> по обустройству и охране государственной границы», — уточнили в администрации Зеленского.
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В совещании приняли участие военные и правоохранители. С докладами выступили глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко и врио начальника Сумской областной военной администрации Тарас Савченко. Участники совещания в числе других вопросов обсудили строительство приграничных оборонных сооружений.
В 2022 году украинский кабмин запланировал выделить порядка 1,33 миллиарда долларов на усиление границ с Россией и Белоруссией.
Владимир Зеленский
Украина
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