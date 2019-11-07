Зеленский обсудил украинскую оборонку и вызвал смех у ютуберов

Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз назвал на пресс-конференции «Укроборонпром» не государственным концерном, а «концертом». Видевшие трансляцию или видеозапись пользователи YouTube подсчитали: украинский лидер оконфузился минимум трижды.

Пресс-конференция проходила в Харькове. Ранее Зеленский говорил, что шокирован проблемами на местных заводах. Он поручил правительству разобраться, почему предприятия не работают.

Завод стратегического значения скатился в коррупцию и долги. «Укроборонпром» сделал один танк за 10 лет Подробнее

Президент отметил, что за последние 10 лет на ХМЗ, ведущем промышленном предприятии города, был собран всего один танк, предназначенный для украинской армии. Во времена СССР с конвейеров предприятия сходило около 900 единиц подобной техники ежегодно.

«Чего ж мне так стыдно-то?» — прокомментировал конфуз с «Укроборонконцертом» пользователь YouTube Андрей Серов.

«Он явно не видит разницы между концертом и концерном. Юрист, да», — написал некий Иван Степанов.

Одна из пользовательниц припомнила предшественника Зеленского. Виктор Янукович в свое время говорил на всю страну о поэтессе серебряного века Анне Ахметовой. Кое-кто из оставивших комментарии даже посмел назвать президента Украины «клоуном на корпоративе».