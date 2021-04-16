Зеленский обсудил с Макроном и Меркель членство Украины в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном членство Украины в Евросоюзе и НАТО. К ним по видеосвязи присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Главной темой трехсторонней беседы стал Донбасс.

«У нас был разговор с Макроном, а затем подключилась по видеосвязи Меркель. Подключения Путина не было. Хотя я [был] настроен, чтобы мы вчетвером включились. <…> Считаю, что важно, что мы приближаемся к следующей встрече „Нормандской четверки“», — приводит «Страна.ua» слова Зеленского.

Он подчеркнул, что «Украина мощная и настойчивая» и хочет «не только задавать вопросы, но и получать ответы», поэтому встреча затянулась. По словам Зеленского, он ощутил от Макрона поддержку в вопросе вступления Украины в ЕС и НАТО, но ему «хотелось бы слышать конкретику».

Ранее украинский лидер дал интервью французскому изданию Le Figaro, во время которого пожаловался, что после гибели четырех бойцов ВСУ в Донбассе направил запрос в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но ответа так и не дождался. Глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков 12 апреля рассказал, что в последние дни не видел никакого запроса от Киева.