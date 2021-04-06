Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию в Донбассе

Лидер Незалежной Владимир Зеленский провел с британским премьером Борисом Джонсоном переговоры, в ходе которых обсудил ситуацию в Донбассе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.

«Глава государства проинформировал главу правительства Великобритании об обострении ситуации в Донбассе, наращивании российского военного контингента у российско-украинской границы и попытках России сорвать реализацию минских договоренностей», — отмечается в сообщении. ИА НСН отметило слова Зеленского о том, что действия Москвы стали вызовом для безопасности Украины, членов Североатлантического Альянса и всех европейских государств.