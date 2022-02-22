Зеленский обсудил с Байденом признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсудили события вокруг ДНР и ЛНР. Об этом украинский лидер сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Обсудил события последних часов с президентом США. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с британским премьером Борисом Джонсоном», — написал Зеленский.

По словам высокопоставленного представителя американского Белого дома, разговор двух президентов продолжался порядка 35 минут. Подробное заявление администрации США по итогам прошедшей беседы пообещали опубликовать позднее.

Беседа Байдена и Зеленского состоялась на фоне признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Такое решение принял в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин.

Ранее к нему с такой просьбой обратились руководители республик Пушилин и Пасечник. Это произошло после обострения конфликта между повстанцами Донбасса и официальным Киевом, что привело к эвакуации мирного населения ДНР и ЛНР на территорию России.